Прокуратура Черкасской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Черкасского городского совета, которые умышленно, в интересах двух субъектов хозяйственной деятельности – застройщиков, при заключении с ними договоров долевого участия по объектам строительства, не проверили достоверность поданных застройщиками данных о стоимости строительства таких объектов, что привело к занижению размера паевых взносов на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города для заказчиков строительства и непоступлению в городской бюджет значительной суммы денежных средств, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках проведения досудебного расследования в указанном уголовном производстве 9 июля сотрудники полиции провели обыски в профильных департаментах Черкасского горсовета и ряда субъектов хозяйственной деятельности, по результатам которых изъята финансово-хозяйственная документация, в том числе по строительству объектов жилой застройки, для дальнейших экспертных исследований и установления обстоятельств совершения уголовного преступления.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств дела, в том числе установлению полного круга лиц, причастных к преступлению.

Ход расследования указанного производства контролируется руководством прокуратуры Черкасской области.