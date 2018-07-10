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В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района произошла стрельба, в результате которой человек получил ранения

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Инцидент произошел на улице Заречной, 68, возле ресторана «Козацька рада». Мужчина получил четыре огнестрельных ранения от неизвестного кавказской внешности.

При этом злоумышленники отобрали у потерпевшего деньги и скрылись на автомобиле «Ауди».

В Киевской области введен план «перехват» для розыска и задержания преступников. На месте работают следователи, которые и установят обстоятельства преступления.
ForUm

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