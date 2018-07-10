Президент Украины может объявить референдум по НАТО в любой день. Об этом в своем блоге написал политический эксперт Александр Фомин.

Накануне саммита в Брюсселе политический эксперт Александр Фомин прогнозирует, что тематика НАТО будет использоваться украинской властью во внутренней политике. «Например, один из возможных вариантов - это референдум в один день с выборами в ВР или выборами президента. Заметим, что в начале 2017 года президент Украины довольно неожиданно пообещал провести подобный референдум», - прогнозирует эксперт.

Фомин обращает внимание, что Порошенко может провести референдум по НАТО в любой день - для этого «достаточно просто выполнить решение Окружного административного суда Киева от 2 июля 2009 года, обязавшее президента Виктора Ющенко назначить всенародное голосование по вопросу вступления в НАТО».

«Суд против Ющенко выиграл Виктор Медведчук, лидер движения «Украинский выбор», по чьей инициативе еще в 2006 году было собрано 4,6 миллиона подписей (при законодательной норме в 3 млн.) за проведение референдума», - напоминает Фомин.

«Суд хоть и подтвердил правоту оппозиционного политика, который традиционно оперирует юридически выверенными формулировками и выиграл уже не один судебный процесс против политиков Майдана, но до сегодняшнего дня украинская власть так и не провела референдум. А ведь не существует в современной политической практике более демократического инструмента, чем всенародное голосование на референдуме, на котором настаивает Медведчук», - поясняет эксперт.

Политический эксперт поясняет, что Медведчук, предлагая провести референдум по НАТО, преследовал как экономические цели, так и задачи по обеспечению безопасности Украины.

«Продвигая идею проведения референдума и зная преимущественно внеблоковые настроения украинцев, Медведчук преследовал как политические (обезопасить Украину от превращения в арену противостояния между Западом и РФ и сохранить территориальную целостность), так и экономические цели (втягивание Украины в сферу влияния НАТО неизбежно осложняло бы экономические отношения Украины с РФ). К сожалению, в 2014 году эти риски материализовались, но выполнить не утратившее правовой силы решение суда еще не поздно, что может стать отправной точкой для прагматизации внешней и внутренней политики Украины», - констатирует Фомин.

Александр Фомин поясняет, почему украинские власти не выполняют решение суда о референдуме - результаты всенародного голосования «будут провальными для правящих кругов».

«Показательным является прошлогодний опрос известного американского института Gallup, в результатах которого не приходится сомневаться: 35% украинцев считают НАТО угрозой, 29% видят в Альянсе защиту, еще 26% не считают НАТО ни угрозой, ни защитой. И это в ситуации, когда с 2014 года пропагандой европейской и евроатлантической интеграции занимаются около 80 % СМИ Украины», - пишет Фомин.

Политический эксперт констатирует, что поддержка идеи вступления в НАТО с каждым годом падает все больше.

«Поддержка идеи вступления Украины в НАТО, чей пик пришелся на 2014–2015 годы, постепенно идет на спад (хотя даже в эти годы уровень поддержки не превышал 48%, согласно данным Международного республиканского института под руководством Джона Маккейна), а примерно 70% украинцев являются сторонниками «партии мира», - пишет Александр Фомин.