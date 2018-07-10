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Чествование памяти погибших представителей каждой из стран, какой бы национальности они ни были – это не провокация, а высоконравственный христианский поступок, который совершили 8 июля президенты Украины и Польши. Об этом говорится в комментарии Посольства Украины в связи с высказываниями Люблинского воеводы Пшемислава Чарнко.

«В христианской традиции умершие поминаются в любое время года без упоминания о дате смерти, особенно когда это осуществляется в присутствии духовных лиц. Нашим общим долгом является сохранение памяти о всех погибших, независимо от того, идет ли речь о нескольких сотнях человек, или о нескольких десятках тысяч», - подчеркнули в дипведомтсве.

Украинцев, которые поднимают на официальных мероприятиях национальные флаги, никоим образом нельзя называть националистами и провокаторами. Также нельзя применять такое определение к полякам, которые публично используют национальные флаги.

«Хотим еще раз обратить внимание на значение фундаментального принципа межгосударственных отношений: политики и должностные лица не должны манипулировать историей. Особенно это имеет значение тогда, когда они сами признают, что не являются историками, не знают установленных фактов и не углубляются в суть вопроса, о котором говорят», - резюмировали в Посольстве.

Напомним, люблинский воевода Пшемыслав Чарнек назвал провокацией мероприятия в селе Сагрынь, где при участии Президента Украины Петра Порошенко состоялось чествование украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

 
ForUm

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