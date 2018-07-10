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В Днипре у прохожего оперативники изъяли гранатомет, сообщает пресс-служба облполциии.

Мужчина курил на остановке общественного транспорта, чем привлек внимание правоохранителей. При осмотре сотрудники криминальной полиции Днипровского ОП обнаружили у него РПГ-18, завернутый в простыню.

Событие произошло 9 июля в 13:00 на ул. Князя Ярослава Мудрого. Мужчину доставили в Днипровский отдел полиции. Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель. По словам задержанного, оружие он нашел накануне и хранил без всякой цели. Сейчас РПГ изъяли и направили на экспертизу. В рамках открытого по ч. 1 ст. 263 уголовного производства полиция устанавливает происхождение оружия.
ForUm

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