По сообщению Главного управления Госпродпостребслужбы в Киевской области 2 июля в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, которые тренируются и отдыхают в ООО «Детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Славутич». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование и обследование пищеблока лагеря с отбором проб пищевых продуктов, обследовали 9 человек персонала пищеблока на группы кишечных инфекций и 2 детей из 6, которые находились в изоляторе (последние 4 ребенка не обследовались из-за отказа родителей).

В ходе эпидрасследования было установлено, что 30 июня группа гимнастов праздновала день рождения одного ребенка.

6 июля были получены результаты лабораторных исследований образцов проб и смывов, согласно которым у 9 человек персонала и 2 детей, которые находились в изоляторе, не обнаружены возбудители кишечной инфекции и патогенный стафилококк. Из 30 смывов на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору в пищеблоке выявлено 10 положительных результатов (33,3%). Из 10 смывов на патогенную флору в изоляторе положительных не обнаружено.

Все 5 проб воды, отобранных на микробиологические исследования из скважины, сети пищеблока, питьевого фонтанчика и бассейна, а также бутилированная вода соответствуют требованиям государственных санитарных норм и правил.

Пробы отобраны сальмонеллезом (пыль из подушек, одеял и матрасов) из изолятора (18 проб) показали отрицательный результат.

В 4-х пробах остатков пищевых продуктов, оставшихся после дня рождения детей: сок мультивитаминный с мякотью, 2 кекса и 1 печенье патогенной флоры не выявлено.

В 7 суточных пробах (4 пробы: обед и 3 пробы ужин за 2 июля) патогенная флора не была выявлена.

В 3 пробах пищевых продуктов: бифидойогурт, молоко и ряженка производства предприятия из Полтавской области пат. флора не была выявлена.

По состоянию на 6 июля в заведении находилось 197 детей. Состояние удовлетворительное. В настоящее время в изоляторе больные дети отсутствуют. Новых обращений не зарегистрировано.