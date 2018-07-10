также в разделеОбщество
Специалисты ищут причину отравления детей в лагере под Киевом 3
Майор ВСУ получил 14 лет тюрьмы за госизмену 14
Полиция открыла дело из-за смерти бойца АТО в больнице Кривого Рога 15
ООС: Горячее всего – на мариупольском направлении, ранен один военный 15
Одного из напавших на лагерь ромов под Львовом отпустили под домашний арест 14
Задержанного в России украинца заставили отказаться от адвоката 30
9 июля. Картина дня 21
Ученые успешно испытали вакцину против ВИЧ 49
Главу «Трейд Коммодити» задержали 39
Одной из подозреваемых в нападении на Вербича дали условный срок 28
Возле Днипра нашли мешки с измельченными гривнями 53
У организатора «убийства» Бабченко изъяли 2 ПТРК «Фагот» 28
Госпогранслужба: Проверка Россией судов на Азове – законна 68
Минрегион задумался о туалетах в метро 30
СБУ перекрыла крупный канал контрабанды мотоциклов и велосипедов 26
В Крыму для «диверсанта» Панова просят 10 лет тюрьмы 26
В Раде заявили, что сталь в «Молотах» не соответствует техническим характеристикам 195
Посольство объяснило британским СМИ значение лозунга «Слава Украине» 87

В сети появилось еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова произносит лозунг «Слава Украине!».

В этот раз на видео вместе с Видой экс-игрок московского «ЦСКА» и сборной Хорватии Ивица Олич, который входит в тренерский штаб национальной команды.

 

 

Вида также говорит: «Белград, гори».

 Как сообщал ForUm, в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия обыграла Россию со счетом 6:5.

После победы защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам.

Оба футболиста долгое время играли за киевское «Динамо»: Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го по 2015-й.  

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.

Хорватский футбольный союз отбранил  Вукоевича от чемпионата мира.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги