В сети появилось еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова произносит лозунг «Слава Украине!».
В этот раз на видео вместе с Видой экс-игрок московского «ЦСКА» и сборной Хорватии Ивица Олич, который входит в тренерский штаб национальной команды.
Вида также говорит: «Белград, гори».
Как сообщал ForUm, в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия обыграла Россию со счетом 6:5.
После победы защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам.
Оба футболиста долгое время играли за киевское «Динамо»: Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го по 2015-й.
Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.
ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.
Хорватский футбольный союз отбранил Вукоевича от чемпионата мира.
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