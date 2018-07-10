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Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство из-за смерти в больнице участника боевых действий на Донбассе Владимира Близнюка. Об этом сообщили 9 июля Криворожском отделении полиции, пишет Радио Свобода.

По информации правоохранителей, производство открыли по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть». В полиции отметили, что пока тело умершего, который состоял на учете в лечебном учреждении, направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В ночь с 7 на 8 июля в Кривом Роге скончался участник боевых действий на Донбассе Владимир Близнюк, ранее объявлявший голодовку «из-за халатности врачей». По данным родных, мужчина скончался в 16 больнице Кривого Рога.

В медучреждении официально ситуацию пока не комментируют.  

Участник боевых действий на Донбассе криворожец Владимир Близнюк объявил голодовку 27 июня, когда попал на лечение в 16-ю городскую больницу. По заявлениям бывшего бойца, в заведении ему отказали в бесплатном оказании медицинских препаратов, выдав лишь список лекарств, которые необходимо было приобрести за свой счет. 29 июля на своей странице в Facebook он сообщил, что прекращает голодовку, поскольку лекарства ему уже предоставлены «каким-то фондом».

Близнюк служил в зоне боевых действий на Донбассе в составе 17-й танковой бригады. После демобилизации и возвращения в Кривой Рог занимался правозащитной деятельностью.
ForUm

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