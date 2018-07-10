Бывший заместитель военного комиссара, который работал на спецслужбы РФ, приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники военной контрразведки СБУ установили, что майор запаса Вооруженных сил Украины с началом российской агрессии в 2014 году переехал на постоянное место жительства в РФ. Там он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки.

От своего куратора из ГУ ГШ Вооруженных сил России злоумышленник получил задание вернуться в Украину для вербовки военнослужащего ВСУ. Он должен был организовать сбор и передачу российской военной разведке сведений о проведении мобилизации сил АТО в Донецкой области, перечне, структуре и дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи в районе Мариуполя, состоянии боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования «Запад», которые составляют государственную тайну.

Предатель попытался завербовать одного из офицеров. Оперативники спецслужбы задержали бывшего заместителя военного комиссара в октябре 2016 года в поселке Гоща Ривненской при попытке получить от украинского военнослужащего за денежное вознаграждение секретные документы по боевой и мобилизационной готовности войск ОК «Запад».

Суд признал предателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, а также лишил воинского звания «майор».

Приговор вступил в законную силу.