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9 июля боевики 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки на луганском направлении было тихо.

На попаснянском и светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по нашим позициям открывался в районах населенных пунктов Новозвановка, Светлодарск и Новолуганское. Там враг применял автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь личного состава Объединенных сил не было.

На донецком направленим враг из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. Под обстрелами находились защитники Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Песков и Опытного. На этом направлении потерь среди наших защитников нет.

Горячее всего 9 июля было на мариупольском направлении. Там противник 12 раз прицельно открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Водяного, Лебединского и Широкино. Один военнослужащий получил ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 6 раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на попаснянском и мариупольском направлениях противник обстреливал позиции ООС у Орехово, Водяного, Широкино и Лебединского.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

По уточненным данным разведки российские оккупанты потеряли одного боевика.
ForUm

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