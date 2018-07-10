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В Ривном умер 25-летний полицейский, которого 1 июля закололи вилами. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

«Сегодня. В Ривном умер 25-летний полицейский группы реагирования Александр Гордейчук. Неделю назад он уехал на обычный вызов о ссоре между соседями. Там на него с вилами набросился пьяный дебошир. К сожалению, врачам не удалось спасти сержанта полиции», - написал он.

Князев уточнил, что молодой полицейский два месяца назад женился.

Как сообщал ForUm, 1 июля  33-летний житель села Столбец Дубенского района Ривненской области нанес удар вилами инспектору группы реагирования местного отдела полиции, 

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вел себя агрессивно. Когда инспектор группы реагирования вернулся к служебному авто, нетрезвый злоумышленник выхватил вилы и нанес сначала несколько ударов по транспортному средству, а затем по полицейскому.  

25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотым ранением плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. По словам медиков, его состояние - средней тяжести.

 
ForUm

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