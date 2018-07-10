Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что страна движется к статусу колонии Евросоюза, так как принимает на себя определенные обязательства, не имея при этом возможности влиять на действия ЕС. Об этом он написал в открытом письме премьеру Терезе Мэй.

I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF — Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 июля 2018 г.





«Мы действительно держим путь к статусу колонии. Многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этой договоренности», - отметил Джонсон.

По словам экс-министра, он не мог более оставаться в правительстве, понимая, что его взгляды на Brexit не разделяет большинство кабинета.

Как сообщал ForUm, 9 июля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Он стал вторым за день министром, принявшим такое решение.

Решение Джонсона было оглашено за 30 минут до того, как Тереза Мэй должна выступить перед парламентом по поводу ее нового плана Brexit.