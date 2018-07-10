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Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что страна движется к статусу колонии Евросоюза, так как принимает на себя определенные обязательства, не имея при этом возможности влиять на действия ЕС. Об этом он написал в открытом письме премьеру Терезе Мэй.

 


 

 

«Мы действительно держим путь к статусу колонии. Многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этой договоренности», - отметил Джонсон.

По словам экс-министра, он не мог более оставаться в правительстве, понимая, что его взгляды на Brexit не разделяет большинство кабинета. 

Как сообщал ForUm, 9 июля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Он стал вторым за день министром, принявшим такое решение.

Решение Джонсона было оглашено за 30 минут до того, как Тереза Мэй должна выступить перед парламентом по поводу ее нового плана Brexit.
ForUm

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