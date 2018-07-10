Апелляционный суд Львовской области 9 июля отпустил под домашний арест одного из подозреваемых по делу о нападении на цыганский табор во Львове, во время которого погиб человек и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает Громадське.

Суд отпустил несовершеннолетнего Юрия Гринишина, приняв во внимание, что парень не принимал активного участия в нападении и сотрудничал со следствием.

Суд также рассмотрел апелляцию подозреваемого Даниила Малошенко.

По ходатайству адвокатов в связи с тем, что подозреваемый – несовершеннолетний, суд проходил за закрытыми дверями. После совещательной комнаты судьи решили оставить меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без изменений.

На 9 июля было также запланировано рассмотрение апелляции и Ярослава Пужило, однако из-за неявки адвоката подозреваемого Олега Волкуна судебное заседание перенесли. Адвокат не явился на заседание, поскольку находится на больничном.

Как сообщал ForUm, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор ромов во Львовской области.

Это не первое нападение на лагеря ромов во Львове. В мае около 30 человек сожгли лагерь ромов у поселка Рудное, несколько человек тогда также получили повреждения и были госпитализированы в больницу. Впоследствии цыгане вернулись в этот лагерь, однако в начале июня вновь его покинули по требованию полиции. Расследование предыдущих нападений на лагеря ромов в Львове так и не завершили.