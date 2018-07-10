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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил своего зятя Берата Альбайрака на должность министра финансов и казначейства в обновленном кабинете министров. Об этом сообщает AFP.

«Эрдоган обнародовал первый кабинет в рамках новой системы, назначив своего 40-летнего зятя Берата Албайрака на ответственный пост министра финансов», - говорится в сообщении, передает 112 Украина.

Мевлют Чавушоглу сохранил пост главы МИД. Министром обороны стал Хулуси Акар, ранее глава Генштаба Турции.

Напомним, Эрдоган принял присягу в качестве первого главы Турции периода президентской республики. Таким образом, Турция официально изменила форму правления, превратившись из парламентской в президентскую республику.
ForUm

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