Глава Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что в остановке «ДнепрАзота» виновата политика президента Украины Петра Порошенко. Об этом он сказал на митинге, который прошел в Каменском Днепропетровской области 9 июля, сообщает пресс-служба СПУ на своем официальном сайте, сообщает «ГОРДОН».

«Меня учили защищать свою Родину и свой народ. В 2014 году, когда противник захватил часть нашей территории, я пошел добровольцем в числе первых. Но сегодня противник уничтожает нацию. Сегодня противник – это Президент, который проводит политику геноцида собственного народа. Аграрная страна теряет собственные удобрения и начинает закупать их у страны-агрессора. Предприятия останавливаются, семьи остаются без дохода. Сегодня 4 тысячи сотрудников предприятия могут остаться без работы, без возможности кормить свои семьи. Ведется политика тридцатых годов, когда население вымирало от голода. Это преступная политика президента Порошенко. Сегодня вас лишили работы, а завтра будут лишать жизни», – заявил Кива.

Глава СПУ сообщил, что создает профсоюз промышленников, чтобы защищать интересы рабочих в Украине. «Мы создаем профсоюз промышленников для защиты интересов украинских рабочих. Это будет новое мощное движение, к которому присоединятся работники химической и угольной промышленности, металлурги. Ведь эти отрасли разграблены. Я верю в единство профсоюзов. Не бойтесь властей – это они должны нас бояться. Ведь мы – едины, и в этом наша сила. Своей напористостью и единством мы вырвем у преступного режима право на труд. Мы сделаем нашу страну сильной и независимой, начиная с малого – со своих рабочих мест. Такие трудовые коллективы, как ваш, единые, не разобщенные – смогут уничтожить антиукраинский режим. Нам нужно только начать и не позволить себя разобщить», – уверен политик.

По данным партии, в митинге на «ДнепрАзоте» приняли участие около 4 тыс. сотрудников предприятия, они приняли резолюцию с решением провести следующую акцию 11 июля в Киеве, возле Кабинета Министров, и собрать не нее уже 5 тыс. человек. «Мы можем долго говорить здесь, на митинге. Но нужно идти на Киев. Ведь именно там сидят упыри, которые пьют нашу кровь. Мы будем говорить с руководством Каменского, с руководством предприятия, чтобы они помогли организовать этот освободительный поход. Но даже если этого не произойдет, мы сделаем все, чтобы поход состоялся. Мы любим эту страну и будем за нее бороться. И мы не оставим шансов этому преступному режиму», – сказал Кива.

Предприятие «ДнепрАзот» было основано в 1938 году, по данным «Цензор.НЕТ», сейчас завод входит в бизнес-группу «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского. «ДнепрАзот» является поставщиком минеральных удобрений и единственным в Украине производителем жидкого хлора для дезинфекции воды.

15 июня 2018 года предприятие было остановлено на неопределенный срок, сообщал председатель правления компании Сергей Сидоров в своем Facebook, причиной он назвал высокую стоимость газа.

У некоторых водоканалов хлора осталось на срок от недели до 20 суток, сообщили в «Киевводоканале» в 6 июля.