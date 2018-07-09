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Национальный банк проводит проверку по факту обнаружения возле Днипра мешков с измельченными гривнями, сообщает пресс-служба регулятора.

«Национальный банк внимательно изучает ситуацию с найденными возле города Днипро измельченными банкнотами гривни в мешках с печатями Национального банка. Сейчас Национальный банк выясняет все обстоятельства этого события», – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что до выяснения фактов и завершения расследования правоохранительными органами Национальный банк воздерживается от подробных комментариев по этому поводу. «Одновременно сообщаем, что измельчение применяется Национальным банком только с изъятыми из обращения изношенными и значительно изношенными банкнотами, подлежащими уничтожению», – подчеркнули в регуляторе.

«Уничтожение банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и центральном хранилище (г. Киев). Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты. Восстановить порезанную банкноту невозможно. После этого измельченная масса утилизируется на специализированных мусорных полигонах твердых промышленных отходов компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры», – подчеркнули в НБУ.

«Учитывая ситуацию, которая произошла, Национальный банк сделал соответствующий запрос в компанию, которая осуществляет утилизацию в соответствии с договором, для выяснения обстоятельств происшествия. В случае выявления нарушений условий договора, Национальный банк предпримет адекватные меры», – сказано в сообщении.
ForUm

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