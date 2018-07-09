Какой бы вариант не выбрала власть, чтобы закрыть брешь в бюджете и успешно завершить финансовый год, она сделает это за счет рядовых украинцев, урезая субсидии и повышая тарифы. К такому выводу пришел Виктор Медведчук, анализируя доходы и расходы госбюджета-2018.

Лидер «Украинского выбора — Права народа» напомнил, что главный финансовый документ страны на 2018 год изначально был принят с дефицитом в 73,9 млрд грн, который планировали покрыть за счет заимствований.

«В первом полугодии 2018-го поступления в казну составили 463,18 млрд грн, поступления в общий фонд ― 409,45 млрд грн, то есть на 3,5% меньше запланированного. В частности, в июне удалось направить в госбюджет 79,33 млрд грн, а это на 10,98 млрд грн (на 12,2%) меньше, чем планировалось. Поступления в общий фонд в прошлом месяце оказались на 13,6% ниже плановых показателей. То есть сумма недостающих средств продолжает расти. Транша от МВФ Киев пока так и не получил, несмотря на все старания угодить ростовщику. Между тем нужно обслуживать и погашать старые долги, а это тоже требует денег», — обратил внимание Медведчук.

При этом стоит учесть, что налоговые отчисления возросли и за первое полугодие уже превысили ожидаемый уровень, отметил лидер «Украинского выбора».

«Только в прошлом месяце поступления от налогов достигли 25,71 млрд и оказались на 8,7% больше запланированных. То есть выжать из бизнеса больше, очевидно, уже не получится. Планы по приватизации сорваны, а значит, и этих денег не будет. Но растущую в бюджете дыру все равно придется каким-то образом закрывать», — подчеркнул Медведчук.

По его мнению, чтобы выйти из положения, евроинтеграторы пойдут проверенным путем: будут сокращать расходную часть бюджета.

«И этот процесс (в виде лишения малоимущих украинцев субсидий) уже начался. Сегодня уже очевидно, что власть готова снова применять к гражданам шоковую терапию и повышение стоимости газа, как того требует МВФ, произойдет именно в рамках урезания бюджетных издержек», — прогнозирует политик.

Таким образом, власть привычно решает проблему дефицита бюджета за счет украинцев, считает Виктор Медведчук.

«Нищенские пенсии и зарплаты, обесценившиеся сбережения, а теперь еще и лишение субсидий на фоне очередного повышения коммунальных тарифов ставят людей на грань выживания. И надежды на то, что ситуация изменится к лучшему, что интересы народа будут учтены, что социальная ответственность государства перед своими гражданами повысится, похоже, нет уже даже у тех, кто до последнего верил обещаниям власти», — подытожил Медведчук.