По состоянию на 9 июля на всех пляжах столицы вывесили желтый флаг, который означает, что купаться не рекомендуется. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Плесо».

Это пляжи: Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предместная-Слободка, Центральный, Галерный, Вербный, Пуща-Водица, Черторый, Радуга, Тельбин.

Статус пляжа определяется по результатам анализов проб воды.

Напомним, в начале июня все 13 муниципальных пляжей Киева были готовы к купанию.