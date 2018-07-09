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По состоянию на 9 июля на всех пляжах столицы вывесили желтый флаг, который означает, что купаться не рекомендуется. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Плесо».  

Это пляжи: Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предместная-Слободка, Центральный, Галерный, Вербный, Пуща-Водица, Черторый, Радуга, Тельбин.

Статус пляжа определяется по результатам анализов проб воды.

Напомним, в начале июня все 13 муниципальных пляжей Киева были готовы к купанию
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