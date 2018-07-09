Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что депутаты предлагают на законодательном уровне увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии, чтобы все предложенные 14 кандидатов получили должности.

Об этом он рассказал во время брифинга в понедельник, сообщает «Украинская правда».

По его словам, сейчас идут консультации по поводу возможности обновления ЦИК и от фракций поступают определенные предложения.

«Одно из предложений, которое звучало, касается того, чтобы в законе о Центральной избирательной комиссии изменить количественный состав ЦИК. Таким образом мы сможем рассматривать в зале все предложения, поданные фракциями и Президентом без дилеммы 14 и 13, а фактически голосуя за то количество кандидатов, которое может быть предусмотрено законом», - рассказал Парубий.

«И соответственно появляется квота для 14 кандидатов. То есть, для всех тех кандидатов, которые были представлены Президентом в Верховную Раду», - добавил он.

Спикер парламента рассказал, что сейчас по этому поводу идут дискуссии.

«Сегодня состоятся заседания фракций и если будет найдено взаимопонимание относительно такого механизма и такой методики, конечно я ее предложу в зале, чтобы мы могли продвинуться и приблизиться к решению этого вопроса», - добавил он.

На уточняющий вопрос, кто именно предложил увеличить количество кандидатов и на сколько планируется увеличить численность ЦИК, Парубий ответил, что подобные предложения поступали от различных народных депутатов, как один из вариантов.

Он добавил, что также есть предложение перевнесения представления, но в этом случае обновление ЦИК придется отложить на достаточно длительное время, поскольку нужно будет провести спецпроверку новых кандидатов.

«Учитывая то, что состав ЦИК и количество членов ЦИК - это исключительно норма закона, то, соответственно, законодатель может изменить эту численность и таким образом снять политическое напряжение», - сказал Парубий.

«Но для того, чтобы этот вопрос мы могли решать предметно, для меня крайне важно, чтобы по этому поводу определились фракции парламента, чтобы у нас не было такой же ситуации, как в минувший четверг, когда предложение рассмотрения обновления ЦИК набрало менее 200 сторонников», - добавил он.

Он выразил надежду, что к вечеру понедельника уже будет четкая политическая позиция по этому поводу.

На вопрос, есть ли шанс решить этот вопрос во время текущей пленарной недели, Парубий ответил, что сделает для этого все возможное, но уточнил, что в Раду еще не подан соответствующий законопроект и более предметно можно будет говорить об этом, когда документ будет зарегистрирован.

Как ранее сообщал ForUm, 23 января Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Позже список был дополнен одной фамилией.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

5 июля Верховная Рада не приступила к обновлению состава Центральной избирательной комиссии, поскольку большинство народных депутатов отказались от рассмотрения этого вопроса.