У Сумской областной государственной администрации заберут средства Дорожного фонда, предназначенные на ремонт и строительство дорог, и распределят их между другими областями в связи с неудовлетворительными темпами дорожных работ в Сумской области.



Об этом заявил советник главы «Укравтодора» Александр Кава. «Сейчас идет перераспределение (средств отстающих областей в пользу других областей. – Ред.). Документ уже был принят на заседании Кабинета министров и сейчас идет его досогласование. Это изменение к распоряжению Кабмина 78-Р. Заберут у одной областной администрации… У Сумской», - сказал он, сообщает УНИАН.

По словам Кавы, эта область не разработала проектную документацию до 30 мая, и не было перспективы, что они смогут уложиться.

«Мы анализируем каждый случай отдельно. Если мы видим, что уже готова проектная документация и тендер вот-вот будет объявлен, то такие случаи мы не трогали. Но если не было проектной документации и понимания, когда она может быть готова, то такие случаи требуют вмешательства», - отметил он.