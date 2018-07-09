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У Сумской областной государственной администрации заберут средства Дорожного фонда, предназначенные на ремонт и строительство дорог, и распределят их между другими областями в связи с неудовлетворительными темпами дорожных работ в Сумской области. 

Об этом заявил советник главы «Укравтодора» Александр Кава. «Сейчас идет перераспределение (средств отстающих областей в пользу других областей. – Ред.). Документ уже был принят на заседании Кабинета министров и сейчас идет его досогласование. Это изменение к распоряжению Кабмина 78-Р. Заберут у одной областной администрации… У Сумской», - сказал он, сообщает УНИАН.

По словам Кавы, эта область не разработала проектную документацию до 30 мая, и не было перспективы, что они смогут уложиться. 

«Мы анализируем каждый случай отдельно. Если мы видим, что уже готова проектная документация и тендер вот-вот будет объявлен, то такие случаи мы не трогали. Но если не было проектной документации и понимания, когда она может быть готова, то такие случаи требуют вмешательства», - отметил он.

 
ForUm

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