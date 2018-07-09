В воскресенье, 8 июля, около 07:20 на автодороге Т-15-08 Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое, вблизи села Зайчевское Витовского района 26-летний водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, в котором находились пятеро граждан иностранного государства, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Вследствие ДТП все граждане в возрасте от 22 до 27 лет, находившихся в транспортном средстве, с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение.

Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в Едрей по ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

По данным СМИ, пострадавшие – граждане Индии.