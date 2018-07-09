Посольство Украины в Великобритании отреагировало на то, что в нескольких британских топ-медиа лозунг «Слава Украине» назвали «националистическим». Об этом пишет Европейская правда.

«Мы хотели бы напомнить The Sun и Independent, , что «Слава Украине» означает «Glory to Ukraine» - патриотический выражение вроде «Да здравствует Франция», «Да здравствует Королева», «Пусть Польша будет Польшей». Или вы будете называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их? - заявили дипломаты на странице посольства в Twitter.

Как сообщал ForUm, в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия обыграла Россию со счетом 6:5.

После победы защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам.

Оба футболиста долгое время играли за киевское «Динамо»: Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го по 2015-й.

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.

The Sun написала, что выражение «является скандированием украинской армии и националистического течения, которые противостоят российским территориальным претензиям к стране».

Independent назвала лозунг «популистской фразой, которая продолжает использоваться многими украинцами после событий 2014 года, когда пророссийское правительство в Киеве было свергнуто, Россия аннексировала Крым, и вспыхнул конфликт на востоке Украины».