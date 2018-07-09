Хозяйственный суд Запорожской области полностью удовлетворил иск руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в интересах государства к компании «Толексис Трейдинг Лимитед» о расторжении договора об учреждении ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» и в ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» о возвращении имущества. Об этом сообщает пресс-служба САП.

В частности, решение предусматривает расторжение договора об учреждении ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» №85 от 22.02.2013, заключенного Фондом государственного имущества Украины и компанией «Толексис Трейдинг Лимитед» в полном объеме.

В САП напомнили, что реализуя конституционные полномочия прокурора по представлению интересов государства, Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Хозяйственный суд города Киева в 2016 году подано исковое заявление с требованием расторжения договора об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК).

Установлено, что в 2013 году во исполнение постановления Кабинета Министров, по результатам проведенного конкурса, ФГИ с победителем – офшорной компанией TOLEXIS TRADING LIMITED (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства, заключен договор об учреждении ООО «ЗТМК».

Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ в уставный капитал новосозданного субъекта передан целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении госпредприятия «ЗТМК».

Компания TOLEXIS TRADING LIMITED осуществила вклад в денежной форме в сумме 110 млн долларов, который имел исключительное целевое назначение, а именно для финансирования модернизации производства с установленными сроками в течение 2013 - I квартал 2015.

Несмотря на то, что доля государства в ООО «ЗТМК» составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенному к инвестору менеджменту, который большинство из привлеченных инвестиций растртил на погашение ранее созданных задолженностей ГП «ЗТМК» за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

Поэтому, учитывая сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств, САП инициировала расторжение вышеуказанного договора об учреждении ООО «ЗТМК» и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления.

Напоминаем, 14 ноября 2016 в суд направлено обвинительное заключение в отношении директора данного предприятия, который осуществил растрату указанных инвестиций в сумме 492 млн грн. Сейчас идет рассмотрение обвинительного акта по существу.