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Полицейский получил тяжелое ранение, пытаясь прекратить драку на одной из баз отдыха в Полтавском районе. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Установлено, что вчера между двумя компаниями отдыхающих завязалась драка. Чтобы предупредить правонарушение, полицейский, находившийся вне службы неподалеку, вызвал следственно-оперативную группу. До ее приезда он пытался прекратить драку.

Однако требования полицейского участники драки проигнорировали. Один из фигурантов нанес полицейскому проникающий удар ножом в область груди.

Сейчас полицейский находится в больнице. Личность нападавшего и другие участники драки установлены. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Продолжаются следственные действия.
ForUm

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