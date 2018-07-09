Результативное голосование по снятию депутатской неприкосновенности должно состояться уже на этой неделе. Об этом заявила во время согласительного совета руководителей парламентских фракций и комитетов первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«К сожалению, сегодня не услышала еще одного важного сигнала для общества, а именно, об отмене депутатской неприкосновенности. Хочу напомнить, что во время согласительного совета в октябре несколько руководителей фракций настаивали, что снятие неприкосновенности – это критический вопрос, который требует немедленного решения. Тогда были заблокированы ВРУ, улица Грушевского и Киев несколько месяцев. Требование - снятие депутатскойнеприкосновенности. И вот мы видим, что об этом все замолчали. Это сигнал о том, что это была только риторика», - отметила Геращенко.

«Итак, я считаю, что на этой неделе должно состояться результативное голосование по снятию депутатской неприкосновенности», - отметила первый вице-спикер.

Напомним, 6 июня Конституционный суд признал конституционным законопроект №6773 158 депутатов Верховной Рады об отмене депутатской неприкосновенности. Текст решения суда обнародован 7 июня.

Президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.