Президент Франции Эммануэль Макрон поедет в Россию на Чемпионат мира по футболу.



Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос о планах Макрона посетить Россию, представитель Елисейского дворца ответил утвердительно. Чиновник сказал, что Макрон отправится только на игру Франции и Бельгии в Санкт-Петербурге, и что у него нет других планов в России.

В полуфинале сборная Франции сыграет с бельгийцами.

Ранее 60 евродепутатов призвали правительства ЕС не посещать Чемпионат мира. Британские чиновники также бойкотируют турнир после того, как обвинили Москву в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля на улицах английского Солсбери в марте. Англия сыграет во втором полуфинале против Хорватии.

