В Турции число погибших в результате аварии поезда возросло по меньшей мере до 24 человек, еще более 70 пострадали, сообщают власти страны.

Ранее сообщалось о 10 погибших, передает Радио Свобода.

Катастрофа произошла в провинции Текирдаг на северо-западе страны, когда, по данным Министерства транспорта, сошли с рельсов вагоны поезда, в котором находились около 360 человек. Причиной называют подмыв земли под рельсами из-за сильного ливня.