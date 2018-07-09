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В Турции число погибших в результате аварии поезда возросло по меньшей мере до 24 человек, еще более 70 пострадали, сообщают власти страны.

Ранее сообщалось о 10 погибших, передает Радио Свобода.

Катастрофа произошла в провинции Текирдаг на северо-западе страны, когда, по данным Министерства транспорта, сошли с рельсов вагоны поезда, в котором находились около 360 человек. Причиной называют подмыв земли под рельсами из-за сильного ливня.
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