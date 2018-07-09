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Въезд в популярную туристическую зону отдыха «Тоннель любви», которая находится возле поселка Клевань Ривненской области, с 16 июля будет платным.

Об этом сообщается на сайте Клеванской Громады.

Так, въезд автомобильным транспортом пассажировместимостью от 1 до 5 человек будет стоить 20 грн, от 6 до 20 человек – 50 грн за единицу автомобильного транспорта.

Въехать в туристическую зону на автобусе (вместимостью от 21 и более человек) будет стоить 100 гривен.

Пешеходам и велосипедистам посетить тоннель можно бесплатно. Бесплатным посещение также будет для участников АТО и местных жителей.

«Тоннель любви» — памятник природы местного значения. Находится возле поселка Клевань под Ривным. Представляет собой ботанический феномен — зеленый тоннель в лесном массиве длиной около 4 км, созданный зарослями деревьев и кустов, которые сплелись между собой в виде арки. Промышленный поезд проходит по этому пути трижды в сутки.
ForUm

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