Мэр Киева Виталий Кличко посетил музыкальный фестиваль Atlas weekend, который проходил в столице с 3 по 8 июля.

Он отметил, что нынешний праздник музыки стал самым массовым и самым масштабным за 4 года существования фестиваля.

«Вырвался несколько раз на Atlas weekend. В этом году фестиваль побил свои же рекорды и по количеству посетителей, и по звездности участников, и по площади территории музыки. Атмосфера музыкального праздника затягивает, как только сюда попадаешь. Здесь танцуют и продвинутые меломаны, и киевские полицейские. Сюда едут и из Украины, и много иностранных гостей. Все довольны и всем нравится Киев», - написал Кличко в Facebook.

Мэр также обнародовал фото с британским музыкальным дуэтом The Chemical Brothers, выступление которого посетил на Atlas weekend.