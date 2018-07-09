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За прошедшие сутки, 8 июля, российские оккупационные войска нарушали установленное перемирие почти по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Противник 21 раз обстрелял позиции украинских военных.

За прошедшие сутки на луганском направлении было тихо, а на горловском и светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по позициям ВСУ открывался в районе населенных пунктов Пивденое и Светлодарск. Там враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. У Пивденного один военнослужащий получил ранения.

На донецком и мариупольском направлениях в прошедшие сутки было горячее всего. Там враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под огнем оккупантов находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки. На этих направлениях потерь среди военных нет.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск три раза нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на попаснянском и мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Новозвановки и Водяного.

За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

По уточненным данным разведки двое российских оккупантов получили ранения.
ForUm

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