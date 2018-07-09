Общественная организация «Бизнес-Варта» за деньги и при политическом содействии коррумпированных чиновников и депутатов занимается обслуживанием бизнес-интересов ряда сомнительных предпринимателей. Об этом сообщают журналисты Николаева по результатам расследования деятельности «защитников предпринимателей». По сообщениям медийщиков, «Бизнес-Варта», в частности, замечена в помощи рейдерам осуществить незаконные поглощения некоторых компаний в Николаевской области.

Как известно, возглавляет ОО «Бизнес-Варта» адвокат Татьяна Козаченко, экс-помощник министра юстиции Петренко, которую антикоррупционеры сами заподозрили в незаконном обогащении и других серьезных злоупотреблениях, в частности, в полном провале люстрации в Украине. Более того, в 2016 г. против Козаченко было открыто уголовное дело. Но ей (странно ли?) удалось избежать ответственности.

Сейчас, по неофициальным сообщениям в Кабмине, Козаченко пользуется своими связями во властных кабинетах (в частности первого вице-премьера Кубива и главы Минюста), чтобы зарабатывать на обслуживании бизнес-интересов своих заказчиков. Например, журналисты выяснили, что Козаченко и ее организация сейчас активно лоббируют интересы братьев Доценко, которые, напомним, в деловых кругах получили репутацию, мягко говоря, мошенников, махинаторов и коррупционеров.

Отметим, показательным стала недавняя ситуация с совещанием т.н. «антирейдерского штаба» в Николаевской облгосадминистрации, на котором рассматривался конфликт по Братскому маслопрессовому завода (БМПЗ). Само заседание чиновники (при молчаливой позиции «Бизнес-Варты») сделали закрытым для СМИ и общественников, чем вызвали недоумение и сильный резонанс.

Кроме того, выяснилось, что на совещание по приказу одиозного губернатора области Алексея Савченко не пустили арендатора завода, который страдает от действий захватчиков предприятия. Но в то же время, по словам очевидцев, на эту тайную встречу прибыли братья Доценко и небезызвестный скандальный нардеп Иван Мирошниченко.

Странно ли, но как раз после той тайной встречи братья Доценко вновь активизировались на рейдерской ниве, местная полиция с прокуратурой бездействуют, а титушки чувствуют себя безнаказанными. Как рассказывают журналисты, все это похоже на четко спланированную и проплаченную кампанию, и можно допустить, что и на этот раз коррупционеры вздумали использовать в своих схемах по отжиму бизнеса последний рычаг - админресурс. Таким образом, этот прецедент должен был бы попасть уже под прицел НАБУ, САП и ново созданного ГБР.

Добавим, что помимо Козаченко в Бизнес-Варту входят и некоторые другие фигуранты многочисленных коррупционных скандалов. Например, член «Самопомощи» и видный «люстратор» Егор Соболев, которого СМИ подозревали кроме всего прочего в подделке документов и обслуживании интересов России.

Помимо этого членами ОО значатся и другие одиозные депутаты. например скандальный агропредприниматель из группы «Воля народа» Сергей Лабазюк, за которым тянется хвост подкупа избирателей, давлением на журналистов из-за антикоррупционных расследований, многомиллионных растрат бюджетных денег.

Занимается «защитой» бизнеса от рейдеров и еще один представитель Рады – нардеп из БПП Леонид Козаченко (тоже был фигурантом антикоррупционного уголовного дела), - у которого журналисты выявили бизнес в России, факты подыгрывания агроолигархам и коррупционного лоббизма.

Не менее интересны биографии и других «борцов за правду» из «Бизнес-Варты». Но в связи с этим возникает логичный вопрос - как коррупционеры и рейдеры могут побороть рейдерство в стране и защитить честный бизнес от таких же рейдеров, которыми являются сами?! Доверие к таким «активистам» сводится на нет.