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В понедельник, 9 июля, в Украине ожидается до +33, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В Украине + 25 + 30. На востоке и юге до +33. На западе + 23 + 27. Антициклон Фальк давит с Атлантики, но пакостные вторичные фронта к нам с севера все же прорываются», - написала она в Facebook.

Так, во вторник, 10 июля, возможны дожди на западе, севере, в Винницкой области.

Юг, восток, большинство центра, в дневные часы Волынь, Ривненская область – без осадков.

В Киеве завтра +27, +28, без существенных осадков, днем ​​вероятность локального дождя с грозой.

На неделе эта вероятность содержится, но, учитывая летние процессы, солнца хватит всем.
ForUm

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