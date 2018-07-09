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Ребенок, упавший в костер во время празднования Ивана Купала в Харьковской области, скончался в больнице. Информацию о смерти мальчика подтвердила пресс-служба Харьковского городского совета, сообщает Mediaport.

Уточняется, что ребенок получил обширные ожоги 4-й степени.

Как сообщал ForUm, 6 июля в Кегичевском районе Харьковской области семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер.

 
ForUm

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