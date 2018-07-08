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Сотрудники Свалявского отделения полиции открыли уголовное производство, сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий и задержали мужчину, который во время ссоры со своей сожительницей подорвал гранату. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции Закарпатской области.

7 июля на линию «102» поступило сообщение о семейной ссоре в Сваляве. Сотрудники полиции на месте происшествия установили, что 36-летний мужчина поссорился со своей 23-летней сожительницей. Женщина убежала от него к знакомым, однако подозреваемый нашел ее, пришел и продолжил конфликт. Он достал гранату и стал угрожать. После этого мужчина бросил ее из дома во двор, где она взорвалась. Марка взрывчатки устанавливается, как и обстоятельства, как она попала к мужчине. От взрыва никто не пострадал.

Управление полиции охраны совместно со следственно-оперативной группой и участковым офицером полиции прибыли сразу после инцидента, поэтому ему не удалось сбежать.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК, то есть хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении этого преступления.

Свалявчанина задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемый уже имел судимость за нанесение тяжких телесных повреждений и нарушений правил административного надзора, а также за имущественные преступления.
ForUm

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