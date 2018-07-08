8 июля 2018 Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Республику Польша по приглашению украинской общины этой страны. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба Главы государства.

Программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где Порошенко откроет Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских «крестьянских батальонов» и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши.

Также Порошенко посетит Волынскую область для участия в мероприятиях памяти украинский – жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.