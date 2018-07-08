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Информация о причастности руководства Харьковского облуправления СБУ к столкновениям в горсовете 20 июня не подтвердилась. Соответствующее заявление опубликовано на сайте горсовета.

«Во время того, как в здании горсовета агрессивные захватчики жгли дымовые шашки и распыляли газ, руководством города из некоторых источников была получена информация, что за нападением так называемых «активистов» стоит начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей Носач», - говорится в нем.

Позже, в ходе выяснения причин произошедшего, эти сведения не подтвердились и оказались явной дезинформацией, целью которой была еще большая дестабилизация обстановки в Харькове.

«Как мы теперь понимаем, расчет был на то, что руководство города войдет в жесткий конфликт с первыми лицами СБУ области, после чего, как следствие, могут произойти акции протеста, которые перерастут в массовые беспорядки», - заявили в горсовете.

«У сторон этого инцидента хватило самообладания не скатиться до открытого противостояния. Это и дало возможность руководству города разобраться в ситуации и предпринять определенные шаги, которые в скором времени помогут представить общественности людей, злонамеренно дезинформировавших Харьковский городской совет. Более того - мы добьемся наказания виновных в дезинформации», - пообещали власти города.

Харьковский горсовет сожалеет о произошедшем и надеется, что этот неприятный инцидент между местной властью и областным управлением СБУ никак не повлияет на совместную конструктивную работу.   

Как сообщал ForUm, перед началом сессии Харьковского городского совета в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку. Активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра Харькова Андрея Руденко.  По данным СМИ, на сессию пытались прорваться лица в футболках «Национальных дружин».

Полиция начала уголовное производство по статье хулиганство.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о попытке захвата горсовета.

 
ForUm

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