Президент Украины Петр Порошенко уволил Алексея Горащенкова с должности своего помощника.

Соответствующий указ №198/2018 обнародован на сайте Главы государства.



Причины такого решения не указаны.

Другим указом Порошенко освободил Горащенкова от выполнения обязанностей члена конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Напомним, бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Кроме того, она заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной. По данным агентства Соломатина была уволена из НАПК 31 октября 2017 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

Позже уголовное производство по фактам, обнародованным Соломатиной, передали Службе безопасности Украины.

24 ноября Соломатина опубликовала на своей странице в Facebook фрагменты переписки с «куратором» НАПК в Администрации Президента Алексеем Горащенковым.