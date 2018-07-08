Военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с представителями полиции, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил на востоке страны, задержали гражданина, причастного к незаконным вооруженным формированиям «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, на блокпосту у Мариуполя военный наряд остановил для осмотра пригородный рейсовый автобус, который следовал по маршруту Мариуполь-Мангуш.

При проверке документов было обнаружено, что один из пассажиров автобуса, гражданин С., житель села Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями «ДНР».

В результате вышеуказанное лицо передали сотрудникам Мангушского отдела полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».