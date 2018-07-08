В Дрогобыче 13-летняя девочка, защищаясь, нанесла отцу смертельное ранение, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

7 июля в 02:38 в полицию поступила информация о том, что в одном из помещений многоквартирного дома на улице Михаила Грушевского обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

«На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью возник бытовой конфликт. Отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать девочке. Защищаясь, она нанесла мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Со школьницей сейчас работают психологи», - сообщил начальник Дрогобычского отдела полиции полковник полиции Андрей Билас.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Проводятся первоочередные следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего.