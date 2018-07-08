Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факт растраты должностными лицами регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» 20 миллионов гривен при закупке запчастей для подвижного состава.

По данным пресс-центра ведомства, чиновники закупили по завышенной стоимости комплектующие к электровозам и приняли на баланс запчасти, которые согласно экспертным исследованиям по своему составу не соответствуют государственным стандартам качества.

По заключению специалистов, использование некачественных запасных частей могло привести к преждевременному выходу их из строя и вызвать человеческие жертвы, нанести многомиллионные убытки на объектах критической инфраструктуры. Вся продукция изъята, на нее наложен арест.

Сейчас трем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.