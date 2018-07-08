также в разделеОбщество
СБУ предотвратила чрезвычайную ситуацию на Южно-Украинской АЭС 37
Показ Dolce&Gabbana в Тремеццо Оксана Марченко провела в компании Наоми Кемпбелл 25
«Слава Украине»: Хорватские футболисты записали обращение после победы над Россией 135
У Кернеса сожалеют, что обвинили СБУ в причастности к «погромам» 39
Силовики задержали под Мариуполем пособника «ДНР» 18
Оксана Марченко покорила присутствующих нарядом на показе Dolce&Gabbana в Италии 211
Левко Лукьяненко – в реанимации 46
Жителю Прикарпатья за фейк о 20 детях-заложниках грозит 6 лет тюрьмы 29
Контрразведка разоблачила в рядах ВСУ экс-боевика «ДНР» 68
Сенцов: Чувствую себя не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным 34
Житель Харьковщины вез в РФ запчасти к авиационным двигателям 28
Воевавшие на Донбассе «вагнеровцы» потребовали у Путина статус УБД 315
В Италии начался суд над Маркивым 27
На Закарпатье сегодня – день траура 47
Задержанные в Индонезии украинские моряки возвращаются домой 19
Некоторые города Украины могут остаться без питьевой воды 89
6 июля. Картина дня 35
Аваков предлагает не пускать неонацистов в ЕС 82

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факт растраты должностными лицами регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» 20 миллионов гривен при закупке запчастей для подвижного состава.

По данным пресс-центра ведомства, чиновники закупили по завышенной стоимости комплектующие к электровозам и приняли на баланс запчасти, которые согласно экспертным исследованиям по своему составу не соответствуют государственным стандартам качества.

По заключению специалистов, использование некачественных запасных частей могло привести к преждевременному выходу их из строя и вызвать человеческие жертвы, нанести многомиллионные убытки на объектах критической инфраструктуры. Вся продукция изъята, на нее наложен арест.

Сейчас трем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги