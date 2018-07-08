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За прошедшие сутки, 7 июля, российские оккупационные войска нарушали установленное перемирие почти по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник 13 раз обстрелял позиции ВСУ.

На луганском направлении в районе населенных пунктов Айдар и Крымское боевики продолжили применять гранатометы и стрелковое оружие.

На светлодарском направлении противник открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское.

На донецком направлении в прошедшие сутки было неспокойно в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил.

Мариупольское направление остается зоной активных провокационных действий российских наемников. 6 раз оккупанты пытались заставить военнослужащих открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на мариупольском направлении. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Водяного и Широкино.

За прошедшие и текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

Как сообщал ForUm, контактная группа на заседании 27 июня в Минске договорилась о перемирии на Донбассе с 1 июля в связи с началом жатвы. 
ForUm

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