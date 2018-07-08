Полиция открыла два уголовных производства по факту гибели трех подростков при падении бетонной плиты в Нежине.

Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

6 июля в 16:30 в полицию поступила информация, что в недостроенной двухэтажном здании на выезде из Нежина в направлении села Вертеевка упала бетонная плита и насмерть придавила трех подростков.

Чтобы достать тела погибших детей понадобилась специальная техника. Около 21:00 тела направили в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Возраст погибших – от 12 до 14 лет.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Возбуждены уголовные производства и начато расследование в рамках части 2 статьи 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, которое квалифицируется как несчастный случай.

Продолжается досудебное расследование.