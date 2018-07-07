По ходатайству столичной прокуратуры 48-летнему жителю Киево-Святошинского района Киевской области, который подозревается в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Соответствующее решение Шевченковский районный суд Киева принял в субботу, 7 июля.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.

Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судим за тяжкие корыстные преступления, через Интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече.

Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, подозреваемый совершил в потерпевшего два выстрела из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами, а именно золотой цепочкой и мобильным телефоном, и скрылся с места происшествия.

Проведенными первоочередными следственными (розыскными) действиями удалось установить и изъять оружие, из которого предположительно совершенное убийство.

В настоящее время задержанному объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.

За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 5 июля в Шевченковском районе столицы на улице Щусева застрелили мужчину – подполковника полиции Дмитрия Глушака.

6 июля полиция задержала подозреваемого в убийстве.