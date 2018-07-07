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В ОБСЕ выражают обеспокоенность относительно законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам нацбезопасности в информационной сфере», поскольку это может «поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете».

С таким заявлением выступил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир, передает Украинская правда.

В частности, Дезир призвал законодателей «серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ».

«Хотя я разделяю проблемы нацбезопасности Украины, проект законопроекта должен влечь за собой конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, пропорциональности и необходимости и избегать применения излишне широких и чрезмерных мер, влияющих на распространение онлайн-контента в Украине», - заявил Дезир.

По его мнению, в законопроекте также «отсутствуют положения, обеспечивающие эффективный судебный надзор и надлежащий процесс на решения о блокировании доступа к услугам».

Представитель ОБСЕ отметил обеспокоенность, выраженную организациями гражданского общества Украины относительно законопроекта, и предложил помощь его управления в предоставлении дальнейших юридических рекомендаций и рекомендаций экспертной политики.

Ранее Дезир представил украинской власти экспертный правовой анализ проекта закона, где изложены ряд рекомендаций в соответствии с обязательствами ОБСЕ по свободе СМИ и международными стандартами.

Напомним, законопроект, которым СБУ хотят разрешить блокировать сайты, уже внесен в повестку дня Верховной Рады. Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал нардепам принять в первом чтении законопроект №6688, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.

Авторами закона являются нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тимчук и Татьяна Чорновол (оба - НФ).

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал закон «диктаторским».

 

    

 
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