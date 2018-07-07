Прокуратура Киева совместно с СБУ и полицией разоблачили инспектора Управления патрульной полиции в городе Киеве, который незаконно завладел средствами граждан в сумме 60 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, патрульный за определенное вознаграждение обещал гражданам, в отношении которых были составлены административные протоколы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, способствовать в непривлечении к ответственности, аннулировании админпротоколов и возвращении водительских удостоверений.

В ходе следствия был задокументирован факт получения инспектором 60 тыс. гривен от двух граждан.

Патрульному готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.