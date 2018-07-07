24-летнему жителю Коломыйского района Ивано-Франковской области, который прислал ложное сообщение о 20 детях-заложниках и требовал за их освобождение 350 тысяч долларов, объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, 1 июля на электронную почту антитеррористического центра СБУ поступило сообщение о том, что неизвестные лица держат в заложниках 20 детей (с указанием фамилий и имен 11 из них) и убьют их, если им не заплатят 350 тыс. долл. или эквивалент в криптовалюте в размере 54 биткоинов.

В рамках уголовного производства, начатого по данному факту, правоохранители проверили все имена и фамилии детей в списке. Как выяснилось, большинство из них значилась или числится в списках розыска без вести пропавших детей. Некоторые из них были найдены, а их местонахождение установлено – дети находились дома.

Одновременно сотрудники Главного следственного управления и Департаментов киберполиции и внутренней безопасности НПУ проводились неотложные следственно-розыскные мероприятия по установлению IP-адреса устройства, с которого поступило сообщение, а также лица, его пославшего.

Злоумышленником оказался 24-летний ранее не судимый житель Коломыйского района Ивано-Франковской области. В ходе обыска, проведенного по месту его жительства, правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. Сам молодой человек полностью признался в совершении этого преступления.

Его действия предварительно квалифицированы по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.