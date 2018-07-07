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Глава Европейской пограничной службы Frontex Фабрис Леггери выразил обеспокоенность по поводу нового маршрута беженцев в Европу. По его словам, все больше мигрантов проникают в Европу по маршруту из Марокко в Испанию, сообщает 112 Украина со ссылкой на Welt.

«Если вы меня спросите, что вызывает у меня сейчас наибольшее беспокойство, я отвечу: Испания», - сказал Леггери.

В июне в западном Средиземноморье было подсчитано около 6 тысяч случаев нелегального пересечения границы мигрантами. Около половины из них были марокканцами, остальные – из Западной Африки.

«Если цифры на этом направлении продолжат так же интенсивно расти, этот маршрут станет самым важным», - подчеркнул глава Fronex.

Напомним, в начале июля испанская неправительственная организация Proactiva Open Arms спасла 60 мигрантов в Средиземном море.

 
ForUm

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