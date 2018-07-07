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Сотрудники военной контрразведки СБУ из состава ООС разоблачили и во взаимодействии с Нацполицией задержали участника террористической организации «ДНР», который скрывался от правосудия в одной из воинских частей Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, в результате проведенной спецоперации задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам и поступил на службу в штаб «ДНР» в городе Часов Яр, где с оружием в руках выполнял указания своих главарей по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украины в Артемовском районе Донецкой области.

В июле 2014 года с началом освобождения украинских городов от пророссийских бандформирований, задержанный оставил службу в «ополчении Новороссии» и вернулся на Херсонщину.

Впоследствии, с целью избежания наказания молодой человек был призван по мобилизации в Вооруженные силы Украины и в дальнейшем заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая вовлечена в операцию ОС.

Оперативники военной контрразведки разоблачили и некоторое время держали бывшего боевика под контролем.

6 июля 2018 материалы о противоправной деятельности указанного лица переданы в Бахмутский отдел полиции ГУ НПУ в Донецкой области с целью открытия уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».
ForUm

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