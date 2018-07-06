Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры первый вице-президент ФФУ Назар Холодницкий отмечает, что в деле о футбольной коррупции уже есть 11 подозреваемых.

Об этом он рассказал в эфире в комментарии Футбол News, сообщает «Украинская правда».

«Более 100 негласных следственно-розыскных действий, более 70 обысков.. Вторая волна была буквально неделю назад. Объявлено уже 11 подозрений среди них - пятеро профессиональных футболистов, четверо топ-менеджеров футбольных клубов, двое тренеров», – рассказал Холодницкий.

Имена глава САП не озвучил, отметив, что это можно будет сделать после того, как производства передадут в суд:

«Фамилии можно озвучивать, когда уже составлен обвинительный акт. То есть чем скорее дело пойдет в суд, тем скорее можно будет услышать фамилию».

«Надеюсь, что ближе к концу лета... к сентябрю мы увидим первые производства в судах. Это не те производства, которые должны рассматриваться годами или много месяцев. Два-три месяца достаточно с той доказательной базой, которую мы увидели», - считает Холодницкий.

По его мнению, футболистам, которые принимали участие в договорных матчах, можно предоставить второй шанс, что касается тренеров, арбитров и владельцы клубов, то тут вице-президент ФФУ неумолим: «Люди, которые сознательно занимались коррупцией, не должны быть причастны к футболу».

Напомним, 22 мая полиция провела массовую облаву на организаторов договорных матчей, в результате которой МВД рассматривает 57 эпизодов с участием 328 человек.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий была собрана доказательная база в отношении участников и организаторов 5-ти преступных групп и 35 футбольных клубов, причастных к организации и участию в футбольных матчах с «фиксированным» результатом.

Полиция зафиксировала 50 случаев договорных футбольных матчей.

26 июня прошла вторая волна обысков по данным делам.