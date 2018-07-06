Членам неонацистских организаций нужно ограничить въезд в страны ЕС. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время встречи с послами и дипломатами стран G7, комментируя расследование полицией последних нападений на ромские поселения, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Мы много внимания уделяем неонацистским организациям. В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений - неинтересно, некруто и невыгодно. Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, - ограничение въезда в цивилизованный мира. Сейчас мы ведем такие переговоры с представителями иностранных государств», - отметил Аваков.

По его словам, во время подготовки к погромам ромских поселений создаются точные копии нацистских сайтов российских организаций, призывающих молодежь, преимущественно школьников, к незаконным действиям.

«На этом сайте появляется модератор, который привлекает туда молодежь. Далее они собирают группу наших украинских подростков, стимулируют их к незаконным действиям, а затем исчезают. Львовский случай это очень ярко и подробно демонстрирует. 17-летнему парню интересно присоединиться к какой-то футбольной тусовке, принять участие в драке, такой операции. На сегодняшний день для него это «приключение» - условно говоря, два дня в тюрьме, но если он будет знать, что из-за этого его не пустят в цивилизованные страны - это будет дополнительная превенция. Я думаю, что мы остановим эту волну. Я предлагаю применить механизм давления на этих молодых нацистов - дополнительные ограничения на въезд в страныЕС », - отметил Аваков.

Напомним, в ночь на 24 июня на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний ром, еще трое получили ранения. Полиция открыла уголовное дело по факту убийства и еще нескольким статьям Уголовного кодекса.

Все оружие, которым наносили повреждения ромам, изъяли с места происшествия. Вскоре стало известно, что среди задержанных подростков – десять учеников трех львовских школ.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Полиция объявила о подозрении восьми задержанным. Всего установлены 14 подозреваемых.

В СБУ не исключают, что за нападением на ромов в Украине может стоять Россия.

На данный момент известно, что восьмерых подозреваемых в нападении на поселение ромов под Львовом суд арестовал на два месяца без права на залог, а организатору нападения на лагерь ромов сообщили о подозрении в убийстве.